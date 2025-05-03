"الجيش الإسرائيلي" يستدعي آلاف الجنود الاحتياط

وأفاد موقع "واي نت" الإخباري بأنه "سيتم نشر جنود الاحتياط على حدود مع وفي المحتلة، ليحلوا بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا على ".ولم يُدل الجيش بأي تعليق حتى الآن.وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان في الفترة من 7 حتى 11 مايو، مشيرا إلى التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.