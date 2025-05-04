صاروخ يمني يشل الحركة بمطار "بن غوريون" وفرار إسرائيلي صوب الملاجئ

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي "رصد إطلاق صاروخ من باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن ".من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من .ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في ، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. ووردت تقارير عن سقوط قذيفة في وسط إسرائيل، والتفاصيل قيد الدراسة".وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وأفادت مراسلتنا بأن شظايا الصاروخ سقطت في الطرقات الداخلية للمطار والتقدير أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت باعتراض الصاروخ.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ.وأفاد موقع واينت، بأن الحركة في مطار بن غوريون استؤنفت بعد حوالي نصف ساعة، بعد تعليقها في أعقاب السقوط في منطقة المبنى رقم 3. ومع ذلك، من المتوقع حدوث تأخيرات في عمليات الإقلاع والهبوط، لكنها لفتت بوقت لاحق إلى أن علقت مجددا أمام الرحلات كما توقفت حركة القطارات بالمنطقة.