الرئيس المصري يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، أن السيسي استقبل نائب ووزير خارجية ، بحضور بدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ، بأنّ وزير الخارجية العراقي سلّم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر في دورتها العادية الـ34، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللتين تستضيفهما يوم 17 مايو 2025.من جانبه، رحب السيسي بالدعوة، معربا عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس مجلس وزراء العراق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وفقا للمتحدث.وأضاف الشناوي، أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وجرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.وأشار المتحدث الرسمي الى أنّ اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين .