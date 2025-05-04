الهند تقطع عن باكستان مياه نهر تشيناب

وذكر المصدر، أن الحكومة تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشانجانجا على نهر جيلوم.وقال خبير مطلع على الأمر للوكالة، بحسب " "، إن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك - باجليهار في رامبان في وكيشانجانجا في شمال كشمير - تمنح الهند القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه.يشار إلى أن استخدام سدي باجليهار وكيشانجانجا، كان موضع خلاف طويل الأمد بين الهند وباكستان. وكانت إسلام آباد قد توجهت في وقت سابق إلى لطلب التحكيم بشأن السد الأول.أما السد الثاني فقد كان محل تدقيق قانوني ودبلوماسي بسبب تأثيره على نهر نيلوم على الأراضي .في السابق، كانت تسري بين الهند وباكستان معاهدة مياه عام 1960 بشأن توزيع موارد المياه. وبموجب الاتفاق، حصلت إسلام آباد على حق السيطرة على نهر السند نفسه وروافده، نهري تشيناب وجيلوم، اللذين ينبعان من الأراضي الهندية، ولكن الهند، بموجب الاتفاق، تستطيع استخدام مياههما لري الحقول المجاورة وتلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة.حصلت نيودلهي على السيطرة الكاملة على أنهار بياس ورافي وسوتليج. وبموجب هذه الاتفاقية، وافقت نيودلهي وإسلام آباد على تبادل البيانات، ولهذا الغرض تم إنشاء لجنة نهر السند الدائمة.