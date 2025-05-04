شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

وألغت ، التي تشمل أيضا شركات "سويس" و" للطيران" و" للخطوط الجوية"، جميع رحلاتها المقررة اليوم الأحد، وفقا لموقعها الإلكتروني.كما أعلنت شركات طيران أخرى، منها "إير يوروبا" و"إير إنديا" و"ITA الإيطالية"، عن إلغاء رحلاتها إلى بسبب التصعيد الأمني الأخير.وفي وقت سابق، أوقف عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا بعد إطلاق صاروخ باليستي من ، قبل دقائق من دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.وفشلت قوات الدفاع الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ. ثم أعيد فتح المطار بالكامل بعد ساعة من الحادث.