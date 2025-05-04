بشروط.. الإمارات ترفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان

كما أوضحت في بيان، اليوم الأحد، وفقا لـ"العربية"، أن هذا الرفع "يبدأ اعتباراً من السابع من مايو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات ، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".واشترطت في إطار القرار ذاته على مواطنيها الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي في العالم.كما أكدت أن التسجيل إجباري، مضيفة أنه يتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي، أيضا.كذلك حظرت على مواطنيها من الراغبين في السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية. وأهابت بهم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة.أتت خطوة رفع الحظر عقب زيارة العمل للرئيس اللبناني إلى دولة الإمارات، ولقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ ، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.وكانت الإمارات فرضت عام 2019 حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان، ثم جددت لاحقا دعوة مواطنيها للالتزام بالحظر.