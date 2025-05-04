دولة تنسحب من اليونيسكو بسبب منحها جائزة لإحدى صحفها

وأوضحت المنظمة أن قرار الانسحاب يأتي احتجاجا على منح حرية ، التي تقدمها اليونيسكو باسم "جييرمو "، لصحيفة نيكاراغوية هي "لا برينسا".وقالت المديرة العامة لليونيسكو إنها تلقت رسالة من الحكومة النيكاراغوية تبلغ فيها بقرار الانسحاب بسبب منح الجائزة المذكورة.وقالت أزولاي في بيان: "أعرب عن أسفي لهذا القرار الذي سيحرم شعب نيكاراغوا من فوائد التعاون، خاصة في مجالي التعليم والثقافة. وتعمل اليونيسكو ضمن نطاق ولايتها بالكامل عندما تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم."وكانت نيكاراغوا واحدة من بين 194 في اليونيسكو. وأنشأ أعضاء المنظمة جائزة حرية الصحافة في عام 1997، وتم منح جائزة عام 2025 يوم السبت لصحيفة "لا برينسا" النيكاراغوية، بناء على توصية لجنة تحكيم دولية من المهنيين الإعلاميين.وسيقام حفل تسليم الجائزة في على هامش لحرية الصحافة الذي سيعقد بتاريخ 7 مايو 2025.