إحباط تفجير حفل مليوني للمغنية الأمريكية ليدي غاغا

ووفق بيان للشرطة في ريو دي جانيرو، فإن "الشرطة المدنية أحبطت هجوما إرهابيا في حفل ".وأظهر التحقيق أن المهاجمين جنّدوا أشخاصا، بمن فيهم قاصرون، لشن هجمات منظمة باستخدام متفجرات محلية الصنع وقنابل .وأفادت تقارير بأن رجلا ومراهقا خططا لهجوم باستخدام زجاجات مولوتوف ومتفجرات محلية الصنع. وقد جنّدا مشاركين في الحفل، بعضهم دون سن الثامنة عشرة، لتنفيذ الهجوم.وأضاف التحقيق أن "المؤامرة دبرتها جماعة تُروج لخطاب الكراهية وتدفع المراهقين إلى التطرف، عبر أساليب منها إيذاء النفس".وأُلقي القبض على المُدبّرين للهجوم الإرهابي على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.يُشار إلى أن خطط المجرمين كانت تستهدف الأطفال والمراهقين وممثلي مجتمع الميم.وأقيم حفل ضخم للمغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا مساء أمس السبت على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، حيث حضره أكثر من مليوني شخص.