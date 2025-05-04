نتنياهو: هجمات الحوثيين تنطلق من إيران

وقال نتنياهو في كلمة له، "الرئيس محق تماما وهجمات الحوثيين تنطلق من ".

وأضاف " سترد على الحوثيين في الزمان والمكان اللذين نختارهما وعلى أسيادهم في إيران"، بحسب وصفه.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من .



وأعلنت في "إسرائيل" لاحقا، استئناف حركة الملاحة في بعد توقف قصير.