الأمن الإيراني يعتقل مسؤولين بقضية انفجار ميناء بندر عباس

وذكرت أن "التحقيق كشف عن عدة مشتبه بهم، مما أدى إلى توقيف مدير يعمل في القطاع الحكومي ومدير آخر من شركة خاصة".ووقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء شهيد رجائي، ما تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.وقالت وكالات أنباء إيرانية إن دوي الانفجار سمع في التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من عباس، وبحسب البيانات، بلغ عدد القتلى جراء الانفجار أكثر من 40 شخصا فيما كانت حصيلة الإصابات 1241 شخصا.وبحسب المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "ما تم تحديده هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان ربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وإلى أن يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".