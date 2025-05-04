سياسي فرنسي: زيلينسكي مجنون تماماً

وكتب فيليبو على صفحته في منصة "X": "إنه مجنون تماما!.. هذا الاندفاع المجنون، يغذيه في هذا الاتجاه (الرئيس الفرنسي إيمانويل) والاتحاد الأوروبي والمافيا العولمية بأكملها".يشار إلى أن الرئيس الروسي أصدر قرارا بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العظمى من ليل 8 أيار إلى منتصف ليل 11 أيار الجاري.ووفقا للكرملين، "ستتوقف جميع الأعمال القتالية خلال هذه الفترة".من جهته رفض الهدنة المعلنة من الجانب الروسي، مطالبا بهدنة أطول وبشروطه الخاصة، كما ألمح لاحقا إلى أن قادة الدول الذين سيشاركون في احتفالات النصر بموسكو "ليسوا بأمان"، الأمر الذي اعتبره الخبراء والمحللون تهديدا صريحا باستهداف من قبل نظام كييف.