قطر ترد على هجوم نتنياهو ضدها

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".وأوضحت أنه "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن"، متسائلة: "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ(العدالة)، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟".وشددت الخارجية القطرية على أن الشعب الفلسطيني "يعيش في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي،"، مجددة التساؤل: "فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟".وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر"لمبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".وجددت تأكيدها على "مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".وأشارت إلى "إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها الشرقية".وكان رئيس الإسرائيلي قد هاجم بشكل مفاجئ، الحكومة القطرية متهما إياها بالإزدواجية، كما دعا إلى اختيار طرف تصطف معه في الحرب.وقال نتنياهو عبر حساب الإسرائيلية على منصة "إكس": "حان الوقت لتتوقف قطر عن اللعب على الجانبين عبر تصريحاتها المزدوجة، يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت بجانب الحضارة أم بجانب وحشية حماس" على حد تعبيره.واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه قائلا: " ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" على حد قوله.يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، ونجحت جهودهم في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كانون الثاني الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع.