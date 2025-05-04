Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات أمريكية جديدة تستهدف اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قطر ترد على هجوم نتنياهو ضدها

دوليات

2025-05-04 | 13:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قطر ترد على هجوم نتنياهو ضدها
2,367 شوهد

السومرية نيوز - دوليات
ردت قطر، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضدها واتهامه إياها بالإزدواجية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن"، متسائلة: "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ(العدالة)، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟".
وشددت الخارجية القطرية على أن الشعب الفلسطيني "يعيش في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي،"، مجددة التساؤل: "فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر"لمبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".
وجددت تأكيدها على "مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".
وأشارت إلى "إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم بشكل مفاجئ، الحكومة القطرية متهما إياها بالإزدواجية، كما دعا الدوحة إلى اختيار طرف تصطف معه في الحرب.
وقال نتنياهو عبر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة "إكس": "حان الوقت لتتوقف قطر عن اللعب على الجانبين عبر تصريحاتها المزدوجة، يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت بجانب الحضارة أم بجانب وحشية حماس" على حد تعبيره.
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه قائلا: "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" على حد قوله.
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، ونجحت جهودهم في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كانون الثاني الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

قطر

إسرائيل

غزة

هجوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
Play
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
Play
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Play
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Live Talk
Play
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
Play
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشرطة الرابعة بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-04
Play
الشرطة الرابعة بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-04
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
Play
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
Play
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Play
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
Play
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Play
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
Play
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
Play
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
Play
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
Play
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Play
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Live Talk
Play
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
Play
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشرطة الرابعة بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-04
Play
الشرطة الرابعة بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-04
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
Play
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
Play
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Play
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
Play
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Play
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
Play
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
Play
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
اخترنا لك
غارات أمريكية جديدة تستهدف اليمن
17:35 | 2025-05-04
طهران: الجيش الأمريكي دخل حربا مع اليمن
17:11 | 2025-05-04
الحوثيون يعلنون فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي"
15:43 | 2025-05-04
السعودية توجه رسالة وتحذيرا للحجاج
14:15 | 2025-05-04
إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد
13:33 | 2025-05-04
سياسي فرنسي: زيلينسكي مجنون تماماً
13:08 | 2025-05-04

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.