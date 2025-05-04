إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد

كشف التلفزيون الإيراني، الأحد، عن صاروخ باليستي جديد يصل لأكثر من 1200 كيلومتر.

وقال التلفزيون الإيراني، "الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي".

من جانبه، قال الإيراني نصير زاده، "إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو".

وأضاف "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء"، موضحا أن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".