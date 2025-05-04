السعودية توجه رسالة وتحذيرا للحجاج

وفي رسالة نشرها المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، عبر حسابه على موقع "إكس" مساء الأحد، أكد مفتي المملكة على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة ذات الاختصاص بشأن استخراج تصريح لمن رغب بالحج هذا العام.وأوصى مفتي ، "حجاج بيت الله بتقوى الله في أداء الفريضة بعدم الرفث والفسوق والجدل في الحج".وواصل: "أوصي حجاج بيت الله بتقوى الله جل وعلا في أداء هذه الفريضة العظيمة بعدم الرفث والفسوق والجدل في الحج، سائلا المولى سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا على ما يقومون به من خدمة حجاج بيت الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم".وخلال الأسابيع الأخيرة، كررت السلطات السعودية تحذيرها من محاولة الحج بدون تصريح أو من حملات الحج الوهمية، وذلك مع اقتراب موسم الحج للعام الهجري 1446.وأكدت ، في بيان سابق، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على "تصريح حج" عبر منصة نسك، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح"، كما أكدت على "الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف وأداء حجهم بيسر وطمأنينة".وشددت الوزارة على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.من جهتها، أعلنت السعودية، عقوبات كبيرة على مخالفي نظام الحج، مؤكدة أن كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ، كما حذرت من أن عقوبة المتسللين للحج من والمتخلفين عن السفر إلى بلادهم هي الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.