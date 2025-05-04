غارات أمريكية جديدة تستهدف اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء الأحد، ميناء وجزيرة ومديرية في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "عدوان أمريكي بسلسلة غارات على ميناء رأس وجزيرة كمران بمحافظة ". وأضافت "عدوان أمريكي بـ3 غارات على منطقة السواد جنوب العاصمة "، مردفة "عدوان أمريكي بـ6 غارات على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.