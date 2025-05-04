الحوثيون يعلنون فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي"

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الأحد، فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي".







وأضاف "سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة المسمى بن غوريون"، داعيا كل شركات الطيران الى "إلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها". وقال الناطق العسكري باسم " "، "نعلن فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي".وأضاف "سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة المسمى بن غوريون"، داعيا كل شركات الطيران الى "إلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها".

الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "شركة طيران إير أوروبا تلغي جميع رحلاتها المقررة غدا من إلى تل أبيب".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من .



وأعلنت في " " لاحقا، استئناف حركة الملاحة في بعد توقف قصير.

