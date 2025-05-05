ترامب يفرض رسوما بنسبة 100% على الأفلام

قال في منشور على حسابه الخاص بموقع "تروث سوشيال": "هذا جهد من قبل دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدًا للأمن القومي"، مبينا انه "سمح للوكالات الحكومية المعنية، مثل ، بالبدء فورًا في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة في الخارج والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى ".وأضاف: "نريد أفلامًا مصنوعة في مرة أخرى!"لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم ستُطبق على الأفلام المعروضة على منصات البث، وكذلك على الأفلام المعروضة في دور السينما، أم أنها ستُحسب بناءً على تكاليف الإنتاج أو إيرادات شباك التذاكر، بحسب رويترز.