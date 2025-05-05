مرافق رئيس وزراء إسرائيلي سابق يغتصب شابة كانت أسيرة في غزة

وذكرت الشابة شم، البالغة من العمر 23 عاما، إن الحادثة وقعت في منزلها، وهو المكان الذي وصفته بأنه "كان من المفترض أن يكون الأكثر أمانا بالنسبة لي".وتابعت: "هذا كان أكبر مخاوفي في الحياة، قبل الأسر وخلاله وبعده، وحدث ذلك بعد عودتي في بيتي".وأوضحت شم أن الحادثة وقعت الشهر الماضي وتسببت في أزمة نفسية حادة دفعتها إلى الانعزال وأغلقت على نفسي الباب ووصلت إلى حالات نفسية قصوى".وبحسب وسائل إعلام: فإن المتهم هو "مدرب شخصي ناجح في الثلاثينيات من عمره، تم اعتقاله في مارس الماضي قبل أن يطلق سراحه لاحقا بسبب عدم كفاية الأدلة"، بحسب ما أفادت به الشرطة".ويُعتقد أن المدرب عمل مع شخصيات معروفة، بينهم رئيس وزراء إسرائيلي سابق، حسبما تم نقله.