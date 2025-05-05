طهران تعلن موقفها من مفاوضات واشنطن بعد تأجيل الجولة الأخيرة

وقال المتحدث باسم ، بقائي إن موقفنا ثابت في المفاوضات ولن يتغير، وإيران ملتزمة بحقها في استخدام الطاقة النووية.وكشف المتحدث أنه جرى إلغاء الاجتماع مع "الترويكا" الأوروبية عقب تأجيل المحادثات غير المباشرة مع ، مشددا على استعداد بلاده لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بانتظار إعلان الطرف .من جهة أخرى، قال المتحدث إن هي القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة والشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.