زلزال يضرب المكسيك

وقد وقع الزلزال على بعد 28 كيلومترا مدينة في ولاية تشياباس تمام الساعة 02:28 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد المصدر على عمق 269 كيلومترا.ولا توجد معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال.