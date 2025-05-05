بعد عام من اختفائه.. صور لبرلماني مقيد بالسلاسل

وظهرت صور للنائب وهو في حالة يرثى لها وتظهر عليه علامات التعب والإعياء، وحول عنقه سلاسل حديدية، داخل مكان مغلق، يعتقد أنه مركز احتجاز أو سجن سرّي، وفق ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، نقلا عن موقع "أفريك " وعن الصحافي البريطاني بيلهام .كما نشرت مقطعا مصوّرا، ظهر فيه الدرسي وهو يناشد إطلاق سراحه للعودة إلى أسرته، مؤكدّا ولاءه الدائم للجيش وقياداته.وشغلت هذه المشاهد المسربّة التي لم يتم التأكدّ حتى الآن من صحتها ولا من تاريخ التقاطها، الرأي العام في ليبيا، وسط دعوات للكشف عن حقيقتها وعن مصير النائب إبراهيم الدرسي المختفي منذ العام الماضي.من جانبها، استنكرت حكومة في بيان، ما أظهره الفيديو من "احتجاز ومظاهر مهينة وصادمة"، معتبرة أنّ ما جرى "جريمة تستدعي تحقيقا دوليا عاجلا"، محمّلة المسؤولية لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب "صمته وتجاهله لما يتعرض له أحد أعضاء البرلمان، معتبرة أن "استمرار حالات الإخفاء القسري، والتعدّي على الحصانة البرلمانية من دون مساءلة، يهدد العملية السياسية، ويكرس مناخ الإفلات من العقاب".واختفى الدرسي، الذي يعدّ من أهمّ نواب البرلمان، في ظروف غامضة بمدينة ، منذ شهر مايو من العام الماضي، أثناء عودته من الاستعراض العسكري الذي نظمته الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"عملية "، ولا يعرف إلى حدّ الآن مصيره.