أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي".. حصيلة أولية

أعلنت حركة "أنصار الله" في (الحوثيون)، الاثنين، أن استهداف ميناء يوسع بنك أهدافها في "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الحوثيين، "استهداف لميناء ومصنع أسمنت يوسع بنك أهدافنا في إسرائيل".

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، إن "شهيدان و42 مصابا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة".

وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن، مساء الاثنين، عن قصف أهداف تابعة لحركة " " (الحوثيون) غربي .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي للحوثيين الأخير على مطار بن غوريون.