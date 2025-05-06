تطورات جديدة تخص هجوم "باهالغام" في كشمير

في 22 نيسان الماضي، قُتل 26 مدنيًا بينهم زوار وسياح هندوس، في هجوم نفّذه مسلحون يُعتقد أنهم مرتبطون بجماعة متمركزة في باكستان.

وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا على الأقل، جميعهم من الرجال ومعظمهم من الهندوس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخمسة الذين نفذوا الهجوم كانوا مدربين تدريباً عالياً ومزودين بأسلحة متطورة، بما في ذلك بنادق كلاشنكوف وأجهزة اتصال متقدمة، كما ارتدى بعضهم زياً عسكرياً محاكياً لزي .

واتهمت الهند باكستان بإيواء ودعم الجماعات المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه الهجمات، مما أدى إلى تصعيد العلاقات المتوترة أصلًا.

وأدان ، الذي اضطر إلى قطع زيارته إلى ، الهجوم، ووعد باتخاذ إجراءات سريعة ضد "الإرهابيين" والدول الراعية لهم، وحذر القادة الهنود باكستان من "عواقب وخيمة لإيوائها الجماعات الإرهابية".

وبدأت الهند بالفعل بتعزيز الأمن على طول خط السيطرة وفي جميع أنحاء كشمير لمنع أي هجمات مستقبلية من خلال تنفيذ مناورات عسكرية وتطويق المناطق، وقد أجمع جميع قادة العالم الرئيسيين، بما في ذلك والصين وروسيا وجنوب إفريقيا والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل وفرنسا ونيبال والأحزاب السياسية ، على إدانة هجوم باهالغام.

كما أدان العنف، معربًا عن تضامنه مع الضحايا ورفضه الإرهاب باعتباره مخالفًا للقيم الإسلامية.