انفجارات في منطقة كشمير.. حصيلة أولية

أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير قرب أباد.





وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات. ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم "سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير قرب الجبال المحيطة بمدينة اباد بعد ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)".وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات.

كما نقلت "رويترز" عن متحدث عسكري باكستاني قوله، إن "الهند هاجمت قبل قليل باكستان في 3 مواقع بصواريخ".

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني باكستاني قوله، "مقتل طفل وإصابة شخصين آخرين في الهجوم على بهاولبور".

ووقع هجوم شهر نيسان الماضي، في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.



ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.