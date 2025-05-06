ما حقيقة اعتذار الشرع عن حضور قمة بغداد؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً عن اعتذار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع عن الحضور للقمة العربية في .

ولم يصدر أي بيان من الحكومتين السورية أو العراقية يخص اعتذار الشرع.

وسلم وزير الثقافة والسياحة والآثار ، الشرع دعوة رسمية للحضور الى المقرر انعقادها في في السابع عشر من الشهر الحالي.

فيما أكد ، أن وجود الشرع في القمة العربية مهم، فيما اكد ان تتواجد في بفاعلية ونشاط واضح.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.