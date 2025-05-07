أول تعليق من ترامب على توترات الهند وباكستان

وقال في تصريحات صحافية من تعليقًا على العملية العسكرية : "إنه لأمر مخزٍ. علمنا به للتو عند دخولنا المكتب البيضاوي".وأعلنت الهند مساء الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سندور" قالت إنها تهدف لـ"ضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان والجزء الذي تحتله باكستان من إقليم ، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند"، بحسب "آني".من جانبه، قال للجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أحمد ، "سترد باكستان على هذا [الهجوم] في الوقت والمكان اللذين تختارهما. لن يمر هذا الاستفزاز دون رد. هذا هجوم مخزٍ وجبان نفذ من داخل المجال الجوي ، ولم يُسمح لهم قط باختراق المجال الجوي الباكستاني".وقالت قناة "بي.تي.في نيوز" الرسمية نقلاً عن مصادر، إن " أسقطت طائرتين هنديتين من طراز "رافال" بعد انتهاكهما المجال الجوي الباكستاني، مضيفة أن "إحدى طائرات "رافال" أُسقطت بنجاح بعد انتهاكها المجال الجوي الباكستاني بالقرب من منطقة بهاولبور".