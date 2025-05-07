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القبض على راقصة بحوزتها مواد مخدرة

دوليات

2025-05-07 | 13:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القبض على راقصة بحوزتها مواد مخدرة
1,070 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على راقصة شهيرة في مطار القاهرة الدولي أثناء وصولها من مدينة فرانكفورت الألمانية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي مع الراقصة الشهيرة كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر، وبعض المواد الممنوعة.
ووفقًا لمصادر أمنية، تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات مؤكدة عن حيازة الراقصة لمواد مخدرة مدرجة ضمن قوائم المخدرات المحظورة في مصر، وبعد تنسيق دقيق بين إدارة مباحث المطار والجمارك، تمت مراقبة الراقصة فور وصولها على متن رحلة قادمة من ألمانيا، حيث أسفر تفتيش أمتعتها عن العثور على المواد المخدرة.
وأحالت السلطات الأمنية الراقصة إلى النيابة العامة في حي النزهة بالقاهرة للتحقيق في الواقعة، حيث تُواجه تهمًا تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد الاستخدام الشخصي أو الإتجار، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامات مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه مصري، وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات.
ولم يصدر تعليق رسمي من الراقصة أو ممثليها القانونيين حتى الآن، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق للكشف عن ملابسات القضية وتحديد مصدر المواد المضبوطة.
وتُثير هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة لمشاهير في مطار القاهرة.
وشهد المطار خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة تضمنت القبض على مشاهير بتهمة حيازة مواد مخدرة، وفي عام 2022 أُلقي القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة ماريجوانا عند عودتها من نيويورك، وفي 2024 تم توقيف المطرب سعد الصغير لنفس السبب بعد عودته من الولايات المتحدة.
وبموجب القانون المصري، يُعاقب حائز المخدرات للاستخدام الشخصي بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال ثبوت الإتجار، وتُشدد السلطات على ضرورة التزام المسافرين باللوائح الجمركية، حيث يُمنع إدخال أي مواد مدرجة على قوائم المخدرات دون تصريح طبي معتمد.
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