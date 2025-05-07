تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان

تصاعد الدخان الأسود في ، اليوم الأربعاء، في إشارة إلى عدم انتخاب الكاثوليك للبابا الجديد.

واجتمع 133 كاردينالا، يبلغ متوسط أعمارهم 70 عاما، في مجمع مغلق يبدأ بعد ظهر الأربعاء، في كنيسة سيستينا لاختيار البابا الجديد.

وبعد وفاة البابا فرانسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بدأ في الاستعداد لاختيار جديد، في عملية تتم بعد 15 أو 20 يوما من الوفاة، ولكن تعيين بابا جديد يحمل معه مجموعة من الطقوس الأساسية، والدخان أو الفوماتا في الفاتيكان هو واحد منها.

ويعني الدخان الأسود أن عملية الاقتراع انتهت دون التوصل إلى انتخاب بابا جديد فيتم حرق أوراق التصويت مع مواد كيميائية.



وأما عن الدخان الأبيض هو اللحظة التاريخية المنتظرة، لأنه يشير إلى أن نجحوا في انتخاب بابا جديد فيتم حرق أوراق التصويت بدون مواد داكنة، معلنًا للعالم: لقد تم انتخاب الحبر الأعظم الجديد.

وأعلن الفاتيكان، في 21 نيسان 2025، وفاة عن عمر 88 عاماً، إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.



