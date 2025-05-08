إسرائيل تنفذ سلسلة غارات عنيفة على الجنوب اللبناني

وذكرت الوسائل، ان " سلسلة الغارات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا جنوبي "، مشيرة الى ان " الحزام الناري نفذته طائرات الاحتلال بأكثر من 15 غارة على قضاء النبطية".وتابعت، ان " الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غارتين بعد سلسلة الغارات على قرى المناطق الجنوبية"، مبينة ان " الطائرات الحربية مستمرة بالتحليق على علو منخفض".