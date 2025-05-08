حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان

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أعلنت ، اليوم الخميس، عن الحصيلة الاولية للعدوان الإسرائيلي على المناطق الجنوبية في .





وذكرت في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على مناطق النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 8 أشخاص بجروح".



ويستمر طيران الاحتلال الإسرائيلي بخرق قرار وقف إطلاق النار بشكل يومي، عبر الاغتيالات والقصف الجوي على مناطق عديدة من ، فضلا عن عدم تنفيذ قرار انسحابه بشكل كامل من الجنوب اللبناني.