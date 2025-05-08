الحرس الثوري: سنفتح أبواب جنهم على أمريكا وإسرائيل إذا ارتكبتا حماقة

هدد سلامي اليوم الخميس، وإسرائيل بـ"فتح أبواب جنهم عليهما" في حال "ارتكاب حماقة" ضد بلاده.وقال سلامي في كلمة له خلال الذكرى السنوية لسقوط طائرة الرئيس الراحل محذرا الولايات المتحدة وإسرائيل: "إذا ارتكبتم حماقة ضدنا، سنتخذ خطوة تُنسيكم عمليتي الوعد الأولى والثانية (التي هاجمت فيهما سابقا) وسنفتح عليكم أبواب جهنم".وأضاف سلامي: "على مسؤولي الولايات المتحدة أن يعلموا أننا على أهبة الاستعداد للدخول في الحرب إذا نفذوا تهديداتهم.. إسرائيل لم تتحمل صاروخا يمنيا احداً استهدف مطارها فكيف ستتحمل كميات كبيرة من الصواريخ الإيرانية".وتابع قائد الحرس الثوري: "إيران لم تبحث عن السلاح النووي ومسألة أزالته من عقيدتها النووية، لكنها لن تتنازل عن مصالح شعبها".وأشار اللواء سلامي إلى أن "إسرائيل تدفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، لكن تعلم أن الحرب تعني الخسارة"، مردفا: "نحن جاهزون لكل السيناريوهات".ويأتي هذا التحذير بعد أن أكد الإسرائيلي أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".