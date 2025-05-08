انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية

ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الانفجارات، بحسب ما قالت وسائل اعلام، علما أن البلدين تبادلا الاتهامات الخميس بشن هجمات بمسيرات على اراضي كل منهما.تصعيد جاء بعد سويعات من تبادل الهند وباكستان الخميس الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة.والخميس، استيقظت مدينة الرئيسية الحدودية مع الهند، على أصوات انفجارات متقطعة، بينما أفادت نيودلهي عن "تحييد" الدفاعات الجوية المنتشرة في المكان.وقالت الهند إنها قامت بذلك، ردا على هجوم ليلي "بصواريخ وطائرات مسيّرة باكستانية" استهدف "أهدافا عسكرية" على أراضيها.من جانبه، أفاد الجيش الباكستاني بأنّه أسقط "25 طائرة مسيّرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند باتجاه تسع مدن على الأقل، تقع في عدد منها مقرّات عسكرية أو استخبارية، كما هو حال روالبندي التي تعد المدينة التوأم لإسلام آباد.وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إنّ "مدنيا قُتل وأصيب أربعة جنود قرب لاهور" عاصمة إقليم البنجاب.ونشر سكان على صورا لحطام طائرة بدون طيار يبلغ باع جناحيها حوالى مترين.وقالت إنّ "القوات المسلّحة استهدفت رادارات وأنظمة دفاع جوي في عدة أماكن في باكستان"، مشيرة إلى "تحييدها" في لاهور.من جانبه، ندد الجيش الباكستاني بـ"عمل عدواني جديد" من قبل الهند، مشيرا إلى الهجوم الذي نفذته بمسيرات "هاروب" (Harop) الهجومية إسرائيلية الصنع.وفي روالبندي، قال واجد خان وهو موظف في الدفاع المدني، لـ«فرانس برس»: "أريد إبلاغ الناس بأن هناك مسيّرات لا تزال تحلّق". وأضاف "يجب عدم الإصابة بالذعر والبقاء في المنزل".في الأثناء، أعلنت إغلاق مطار كراتشي عاصمة البلاد الاقتصادية، طيلة يوم الخميس تقريبا، بينما أعيد تشغيل ثلاثة مطارات، من بينها مطاري ولاهور، بعد توقفها عن العمل لفترة وجيزة.على المستوى الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية سوبراهمانيام لنظيره الإيراني الذي يزور الهند في إطار جهود وساطة تجريها ، أن نيودلهي "لا تنوي التسبب في تصعيد جديد". وأضاف أن أي هجوم من جانب باكستان سيُواجه بـ"رد للغاية".