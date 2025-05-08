ترامب: سأطلب المساعدة من الصين

وقال في تصريحات صحفية في ، إن " ستشارك بقوة في المحادثات بين أوكرانيا، وسأنخرط بشكل أكبر في المحادثات"، لافتاً إلى أنه سيطلب مساعدة في ذلك.وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين بلاده والصين بشأن التجارة نهاية هذا الأسبوع، مبيناً إن الرسوم لا يمكن أن تزيد على 145 في المائة.وأكد: "لا يمكن رفع المعدل أكثر من ذلك. المعدل عند 145 (في المائة)، لذا نعلم أنه سينخفض. أعتقد أنه اجتماع ودي للغاية. إنهم يتطلعون إلى عقده بطريقة رائعة".