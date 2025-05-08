ترامب يطلب هدنة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا

وقال في تصريحات صحافية، "نطالب بهدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما بين وأوكرانيا".

وأضاف "إن لم تُحترم الهدنة بين روسيا وأوكرانيا فإن وشركاءها سيفرضون المزيد من العقوبات".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني ، " بحثت مع الرئيس ترمب كيفية الاقتراب من وقف إطلاق نار حقيقي ودائم ولو لمدة 30 يوما".

ولفت الى أن "أوكرانيا مستعدة لوقف شامل لإطلاق النار الآن وفورا لمدة 30 يوما فقط إذا كان الأمر حقيقيا"، مضيفا "على أن تستجيب لوقف إطلاق النار بشكل ملائم وتثبت استعدادها لإنهاء الحرب".



وكان ترامب، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن بلاده قريبه من التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك "سيكون إنجازا".