"زُعم انه يوثق حادثة اعتداء في العراق".. ما قصة فيديو المعلم والتلميذ؟

إلا أن هذا الادعاء مضلّل، بحسب موقع التحقق من الأخبار الكاذبة " "، الذي أوضح أن الفيديو قديم، ولا يخصّ واقعة حديثة لمعْلمٍ يعتدي على طالب في .ويشير الموقع إلى أن الفيديو المتداول يعود إلى تموز 2022 لحادثة اعتداء معلم هندي على طفل في الخامسة من عمره، في معهد تدريبي بولاية بيهار في الهند.وقالت وسائل إعلام هندية حينها إن "المشهد المصوّر بشأن الحادثة التي وقعت في حي داناروا في باتنا، عاصمة الولاية، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر وهو يضرب طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات بعصا، فيبكي من الألم. وكان الضرب قويًا لدرجة أن العصا انكسرت إلى نصفين".وأضافت المصادر أن "الطالب فقد وعيه بسبب الضرب المبرح، ونقله السكان المحليون إلى المستشفى، عندما علموا بحالة الطفل، وأمسكوا بالمعلم وضربوه ضربًا مبرحًا".وصرح مالك ، بأن المعلم فعل ذلك لأنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الواقعة.وفي تقرير عن الواقعة، قال موقع " تايمز" إن شرطة باتنا سجنت المعلم لاعتدائه بالضرب المبرح على الطفل، كما رفعت لحماية حقوق الطفل دعوى قضائية منفصلة ضد المعلم.وقال مسؤول في الشرطة في تصريحات "أمسك المُعلم بشعر الصبي وبدأ بركله ولكمه. واستمر الأمر حتى انكسرت العصا إلى نصفين".وصرح مدير شرطة باتنا، قائلًا: "رفع أحد الأشخاص، دعوى قضائية لدى مركز شرطة دهناروا ضد المعلم أماركانت ، المعروف باسم كريشنا، لضربه الطالب بلا . وقد فقد المعلم المتهم أعصابه عندما ذهب الصبي إلى الفصل وأبلغ المعلم أنه أكمل عمله".وأضاف مدير شرطة باتنا أن هذه الحادثة وقعت في 2 يوليو/ تموز 2022.وخلال أبريل/ نيسان الفائت، كانت مواقع إخبارية عربية ومحلية وثّقت حادثة اعتداء معلم على طالب بالمرحلة المتوسطة في مدرسة في داخل منطقة ، بالضرب بواسطة كهربائي.ونقلت المواقع عن ذوي الطالب المدعو حسن، لجوءهم إلى القضاء للوقوف على الحادثة.