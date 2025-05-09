بالفيديو.. باكستان تأسر طيارا هنديا

ووفقا للناشطين فأن اسر تم بعد اسقاط طائرته داخل الأراضي .وأكد الجيش الباكستاني، إن أسقط 12 مسيرة استخدمتها الهند لانتهاك المجال الجوي الباكستاني.وذكر بيان للجيش الباكستاني، أن "الهند ستدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان السافر"، مشيرا إلى أن "المسيرات لا تزال تتسلل إلى المجال الجوي الباكستاني ويتم التعامل معها واحدة تلو الأخرى".وأضاف أن "4 جنود أصيبوا في (هجوم) طائرة من دون كانت تحلق باتجاه "، متابعا: "فيما قتل مدني وأصيب آخر في منطقة غوتكي بإقليم السند".وأكد وزير الخارجية الباكستاني دار، في وقت سابق اليوم، أن اتصالات جرت بين مستشاري في باكستان والهند، في ظل التوتر المتصاعد عقب الضربات الجوية التي شنتها الهند على أراضٍ باكستانية فجر الأربعاء.وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم ".ووصفت الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.