اعتبارا من حزيران المقبل.. لا وجود للمتحولين جنسيا في القوات الامريكية

وحدد هيغسيث في مذكرته أن الجنود المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية يمكنهم التقدم بطلب انفصال طوعي حتى السادس من يونيو، مع احتمال حصولهم على تعويضات خاصة بهذا النوع من الانفصال. أما بالنسبة لأفراد قوات الاحتياط، فقد تم تحديد السابع من يوليو كموعد نهائي لتقديم الطلبات.وأكد الوزير في مذكرة من صفحتين أن "الإدارات العسكرية ستبدأ فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل أفراد الخدمة الذين كانوا قد أبدوا رغبتهم بالانفصال الطوعي قبل تاريخ 26 مارس 2025".وقال هيغسيث إن "خدمة الأفراد الذين يعانون حاليا من اضطراب الهوية الجندرية أو لديهم تاريخ مرضي يتعلق به، أو تظهر عليهم أعراض مرتبطة بهذا الاضطراب، لا تصب في مصلحة القوات المسلحة، ولا تتماشى بوضوح مع متطلبات ".ومن جهته، أوضح المتحدث باسم البنتاغون ، أن نحو 1000 جندي ممن أعلنوا عن إصابتهم باضطراب الهوية الجندرية سيبدأون في الخضوع لإجراءات الانفصال الطوعي بموجب هذه التوجيهات.وكان ، فور توليه منصبه في يناير الماضي، قد ألغى أمرا تنفيذيا يعود إلى عهد الرئيس السابق ، والذي كان يتيح للمتحولين جنسيا الخدمة في صفوف القوات المسلحة. وقد سارع هيغسيث إلى تطبيق هذا التوجه داخل ، رغم أنه واجه طعونا قضائية.ووافقت الأمريكية، يوم الثلاثاء، على منح الإدارة الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ الحظر على خدمة الأفراد المتحولين جنسياً في الجيش.وقد بررت الإدارة هذا القرار بالقول إن المتحولين جنسيا لا يستطيعون تلبية "المعايير الصارمة" المطلوبة للخدمة العسكرية، وإن وجودهم يمثل تهديدا للجاهزية القتالية للجيش الأمريكي.وقال هيغسيث، خلال كلمته في مؤتمر لقوات العمليات الخاصة بمدينة يوم الثلاثاء: "لا مزيد من الضمائر، لا مزيد من الهوس بتغير المناخ، لا مزيد من تفويضات الطوارئ بشأن اللقاحات، ولا مزيد من الرجال في الفساتين. لقد انتهينا من هذا الهراء".