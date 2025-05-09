وزير الخارجية الإيراني في السعودية وقطر غدا

وقال متحدث باسم ، اليوم الجمعة، إن "عراقجي سيشارك في بين والعالم العربي في ، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين وإيران يوم الأحد".وجاء في بيان نشر على موقع الإلكتروني، أن "عراقجي سيتوجه أولا إلى للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم، ثم إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي الإيراني".وتأتي زيارة قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم.