صورة وفيديو.. ترامب "يتغزل" بميلانيا ويقبلها

وأشاد بزوجته ميلانيا، وقام بتقبيلها على خدها قبل أن يفسح لها المجال لتلقي كلمة في حفل تكريم أمهات العسكريين.وقال، معبرا عن مشاعره: "أريد أن أشكر واحدة من أفضل الأمهات التي عرفتها في حياتي. أحيانا تكون جيدة إلى درجة لا تصدق". وأضاف: "إنها أم رائعة لابننا بارون، الذي كبر ليصبح شابا قويا وخلوقا، وهو تلميذ مجتهد. شكرا لك على عملك الرائع، وأنت سيدة أولى ممتازة".وأضاف: "يسعدني أن أقدم لكم المرأة الاستثنائية التي تحدثت عنها، سيدتنا الأولى المحبوبة من الجميع".وعبر ترامب عن إعجابه بجهود زوجته ميلانيا في تجديد حديقة الورود في خلال فترة ولايته الأولى، مؤكدا وجود المزيد من التعديلات لاحقا هذا الشهر.بدورها، قدمت السيدة الأولى نصيحة للأمهات، بضرورة "الاهتمام بأنفسهن، لأن قوتهن هي الأساس لمستقبل أفضل لأطفالهن".وقالت: "عندما نعتني بأنفسنا، نمكن الجيل القادم من الازدهار".وتأتي وصلة الغزل لترامب بزوجته ميلانيا بعد يوم من تقرير لصحيفة " تايمز" أشارت فيه إلى أن ميلانيا قضت أقل من 14 يوما فقط في البيت الأبيض خلال الـ100 الأولى من الولاية الثانية لزوجها.