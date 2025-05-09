بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وتضمنت الحزمة الأوسع من العقوبات استهداف نحو 100 ناقلة نفط من ما يُعرف بـ" " الروسي، بالتزامن مع اجتماع لقادة عسكريين يُعقد اليوم في .وجاء في إشعار العقوبات الصادر عن الحكومة البريطانية أن كلًا من أحمد كريموف، وطاهر قراييف، وأنار مداتلي، وطلعت صفروف، واعتبار "شاركوا في دعم الحكومة الروسية أو الانتفاع منها" من خلال عملهم كمديرين في "كورال إنرجي غروب".وتحوّل اسم الشركة إلى "تو ريفرز غروب" بعد أن اشتراها صفروف، وكريموف، ومداتلي في عام 2024.وكان قراييف قد أسس "كورال إنرجي" في عام 2010، وكان للشركة مكاتب في كل من دبي وسنغافورة.وقالت الحكومة البريطانية إن "كورال إنرجي" تعمل في قطاع الطاقة، وهو قطاع ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للحكومة الروسية.يُذكر أن كانت قد فرضت عقوبات على "تو ريفرز غروب" في ديسمبر/كانون الأول 2024، وردّت الشركة آنذاك بأنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" إزاء هذا القرار".