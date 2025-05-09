مقتل وإصابة 18 شخصاً بانهيار مبنى سكني في المغرب

وقال بيان للسلطات المحلية بمدينة فاس إن السلطات "اتخذت كافة التدابير اللازمة" كإجراءات السلامة، وتواصل "عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين آخرين".وأضاف أن البناية كانت ضمن الأبنية الآيلة للسقوط "وكانت موضوع أوامر بالإخلاء".