من جديد.. الحوثيون يستهدفون مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي

وقال الناطق العسكري باسم (الحوثيين)، ، في بيان: "نفذنا عملية نوعية ضد المسمى بن غوريون بصاروخ باليستي"، مشيراً إلى أن قصف مطار اللد المسمى بن غوريون يأتي ضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على العدو".وتابع: "قصفنا بطائرة مسيرة من نوع هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة"، مبيناً أنه "نجدد تحذيرنا للشركات التي لم تستجب لوقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة".وتابع أن"حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان على ".