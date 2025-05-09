من صناديق الاقتراع إلى الفاتيكان.. البابا ليو يكشف عن توجهاته السياسية

وبحسب سجلات الانتخابات، فإن الكاردينال بريفوست، الذي أصبح أمس الخميس البابا، والمولود في شيكاغو، شارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أعوام 2012 و2014 و2016.كما أظهرت السجلات أنه أدلى بصوته في الانتخابات العامة أعوام 2012 و2014 و2018 و2024.ويُذكر أن قوانين ولاية إلينوي لا تُلزم الناخبين بتسجيل أنفسهن في حزب سياسي محدد، غير أن السجلات تشير إلى أن ليو الرابع عشر شارك فقط في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.وقد عيّنه أسقفا على أبرشية شيكلايو في عام 2014، وظل في منصبه حتى عام 2023، حين تم تعيينه رئيسا لدائرة الأساقفة في .وتشير مشاركته الأخيرة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2016، دون التصويت في الانتخابات العامة لذلك العام، إلى احتمال أنه كان جمهوريا معارضا للرئيس .وقد انتقد البابا السياسات المتعلقة بالهجرة التي اتبعها على لعدة سنوات، بما في ذلك في الشهر الماضي، حين أعاد نشر تغريدة لمعلق كاثوليكي انتقد فيها لقاء ترامب ورئيس السلفادور في ، في ظل الجدل المحيط بعضوية كيلمار أبريغو غارسيا في عصابة "MS-13".كما أعرب عن معارضته لسياسات ترامب خلال ولايته الأولى، وأعاد تغريد منشور في عام 2017 يُعرب عن استيائه من "حظر اللاجئين".ولم يسلم نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، من انتقادات البابا، حيث أعاد الأخير تغريد منشور جاء فيه: "جاي دي فانس مخطئ: لا يطلب منا أن نصنّف حبنا للآخرين".