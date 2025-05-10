باكستان تطلق تسمية "البنيان المرصوص" على عملياتها ضد الهند.. من استخدمه قبلها؟

الاسم الذي اختارته القوات المسلحة لعمليتها، ليس جديدا، فقد استخدمته "سرايا " العسكري لحركة " الإسلامي" الفلسطينية في الحرب مع عام 2014، والتي استمرت 51 يوما.التسمية مشتقة من الآية رقم 4 في سورة الصف بالقرآن "إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌۭ مَّرْصُوصٌ".وقبل بدء العملية، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب، وباكستان سترد في الوقت المناسب"، داعيا إلى انتظار الرد القادم من .وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 ايار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند والتي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.وتبادل الجيشان والباكستاني، اشتباكات وقصفا مدفعيا عنيفا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين غالبيتهم من المدنيين، في الوقت الذي يخشى فيه من تصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين.واندلعت موجة جديدة من التصعيد بين الهند وباكستان عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم ، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.