تصعيد مستمر.. باكستان تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات

وجاء قرار الغلق إثر "المخاوف الأمنية في أعقاب الضربات العسكرية ".وكان الجيش الباكستاني أفاد قبل قرار الغلق بأن الجيش استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.ويشهد إقليم ، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم وكشمير، في 22أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.