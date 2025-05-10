السعودية تقود مبادرة للتهدئة بين الهند وباكستان

وبحسب "واس"، جاءت الزيارة استمرارا لدور الفاعل في تعزيز الحوار الدبلوماسي ودفع جهود التهدئة بين الطرفين، حيث ناقش الوزير خلال اللقاءات سبل وقف المواجهات العسكرية الجارية والوصول إلى حلول دائمة للخلافات عبر الوسائل السلمية.وأكد الجبير على التزام المملكة بدعم والعالمي، مشيرا إلى أهمية لتحقيق السلام وإنهاء النزاعات بالحوار البناء.وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند عدة مواقع في باكستان قالت إنها "معسكرات إرهابيين"، ردا على هجوم دام على سياح هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسل كل طرف طائرات مسيرة وصواريخ في المجال الجوي للدولة الأخرى.