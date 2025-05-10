وزير الخارجية الإيراني يصل الى جدة للقاء كبار المسؤولين السعوديين

وذكرت وسائل اعلام إيرانية ان وزير الخارجية وصل إلى جدة على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين السعوديين وبحث القضايا الثنائية والإقليمية. وسيتوجه لاحقاً إلى للمشاركة في بين والعالم العربي.وأعلن عراقجي مؤخراً، أنه سيزور وقطر، اليوم السبت. ذلك قبيل استئناف المفاوضات الدبلوماسية غير المباشرة بين وواشنطن غداً الأحد.