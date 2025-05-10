مع إحدى زميلاته.. فضيحة تطيح برئيس البحرية البريطانية

وذكرت وسائل إعلام: " رئيس البحرية الملكية قدم استقالته بعد فتح تحقيق حول علاقة محتملة له مع زميلة".وأشارت إلى أن سبق أن أكدت صحة هذه المعلومات، كما ذكر متحدث من الوزارة أمس الجمعة، أن "تحقيقا يجرى حاليا" بشأن الأدميرال.من جانبها، أضافت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصدر في البحرية الملكية أن العلاقة مع الزميلة كانت "متبادلة".وذكرت الصحيفة أن بن كي متزوج ولديه ثلاثة أطفال، لافتة إلى أنه كان يخطط للتقاعد في الصيف.وأشارت إلى أن الحادث كان "مخيبا للآمال" نظرا لأن الأدميرال كان يعتبر قدوة في القوات المسلحة.