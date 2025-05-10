الهند تتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا حدث؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم لقاء دهوك والطلبة في "نجوم العراق"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525772-638824899012451581.jpg
الهند تتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا حدث؟
دوليات
2025-05-10 | 12:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
282 شوهد
اتهم مصدر حكومي هندي باكستان بـ"خرق" وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان السبت، بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بينهما.
وأفاد صحافيون في الوكالة بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر
الهندي
من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي.
واتفقت الهند وباكستان السبت على "وقف فوري لإطلاق النار" لإنهاء أسوأ مواجهة بين القوتين النوويتين منذ عقود، بعد مقتل نحو 60 مدنيا على الجانبين.
واندلعت الأزمة الأخيرة في 22 أبريل/نيسان على خلفية هجوم على الشطر الهندي لكشمير
أودى
بـ26 سائحا، حمّلت نيودلهي إسلام آباد مسؤوليته، ونفت الأخيرة أي علاقة لها به.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الردود المتبادلة في أعقاب هجمات من كل جانب على كشمير ذي الغالبية المسلمة والذي يطالب به البلدان.
وصباح الأربعاء، نفّذت الهند ضربات جوية على "تسعة معسكرات إرهابية" في الجانب الباكستاني من كشمير والبنجاب، بحسب نيودلهي، مما أسفر عن مقتل نحو 20 مدنيا، وفقا لإسلام آباد.
وأعلنت باكستان أنها أسقطت "خمس طائرات معادية" ونُفذت ضربات بالمدفعية على طول الحدود المتنازع عليها.
وتبادل الجانبان الضربات حتى أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في منشور عبر منصته تروث سوشال وقف إطلاق النار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير خارجية الهند: باكستان انتهكت اتفاق وقف النار وبدأنا الرد
13:40 | 2025-05-10
العراق يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
13:23 | 2025-05-10
ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري
08:03 | 2025-05-10
اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار
16:40 | 2025-03-17
الهند
باكستان
خرق
اتفاق وقف النار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
34.37%
03:35 | 2025-05-10
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:35 | 2025-05-10
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
محليات
28.29%
04:08 | 2025-05-09
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
04:08 | 2025-05-09
أجواء شتوية بدءاً من الاثنين
محليات
20.18%
02:22 | 2025-05-10
أجواء شتوية بدءاً من الاثنين
02:22 | 2025-05-10
خبر سار لجماهير ريال مدريد
رياضة
17.16%
07:10 | 2025-05-09
خبر سار لجماهير ريال مدريد
07:10 | 2025-05-09
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
اخترنا لك
وزير خارجية الهند: باكستان انتهكت اتفاق وقف النار وبدأنا الرد
13:40 | 2025-05-10
طهران: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ونعده أمرا محرما
13:05 | 2025-05-10
الاتفاق حبر على ورق.. تصعيد وقصف جديد بالمسيرات بين الهند وباكستان
12:29 | 2025-05-10
مستشار السيد الخامنئي يعلق على تسمية "الخليج العربي"
12:09 | 2025-05-10
سحابة سامة تغطي مناطق إسبانية و160 ألف شخص يلتزمون منازلهم
09:58 | 2025-05-10
أعمال تمرد في مستشفى للأمراض النفسية للمجرمين بألمانيا
09:02 | 2025-05-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.