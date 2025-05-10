مستشار السيد الخامنئي يعلق على تسمية "الخليج العربي"

ونقلت وكالة " " عن ولايتي قوله: "على أن يدرك أن ليست اللاتينية، ومضيق هرمز ليس مضيق مالفيناس، وباب المندب ليس قناة بنما، والخليج الفارسي ليس ."وأضاف: "من الأفضل لرئيس دولة كبرى كأمريكا أن يعلم أيضا أن بلدا عمره 250 عاما لا يستطيع تغيير الحقائق التاريخية لدولة تمتد حضارتها لأكثر من 22 ألف عام."وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عزمه الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية " " بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين وطهران حول الملف النووي، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للمسطح المائي.وقال مسؤولان أمريكيان كبيران، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه تم تقديم تقرير عن التغيير المحتمل على خلفية الاتصالات المتقدمة بين وإيران بشأن الاتفاق النووي.ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته الإقليمية الأسبوع المقبل، وهي تشمل وقطر والإمارات، بين 13 و16 مايو، فيما يتوقع أن يصدر خلالها "إعلان كبير"، كما وصفه بنفسه خلال لقائه برئيس الوزراء .